Gemeinsam unterwegs in der Ritterstraße

Der Kreisverband Esslingen begrüßt, dass – nach langer Wartezeit – die Ritterstraße jetzt offiziell als Fußgängerzone ausgewiesen ist.

„Dies ist ein weiterer Baustein hin zur Mobilitätswende“ bewertet die VCD Kreisvorsitzende Petra Schulz diesen Schritt. Durch die Ausweisung als Fußgängerzone wird die Ritterstraße als Teil einer lebenswerten Altstadt aufgewertet. Nach Beendigung der Coronaschleißungen dürfen sich die ansässigen Gastronomen und Händler auf viel entspannte Besucher*innen, Kund*innen und Gäste freuen. Viel Platz ermöglicht dann auch auf der ehemaligen Fahrbahn entspanntes Bummeln wie man das z. B. vom den Gartentagen kennt.

Dafür ist jedoch eine konsequente Ahndung von unberechtigten Einfahrten erforderlich. Radfahrende „Flaneure“ sind – wie inzwischen in fast allen Esslinger Fußgängerzonen – willkommen. Vorrang vor einfahrtsberechtigten Kraftfahrzeugen und Radfahrenden genießen jetzt in der Ritterstraße jedoch die Fußgänger*innen. „Ein wichtiger Schritt, der gemeinsam mit der Fußgängerzonenerweiterung gedacht werden muss, ist daher der Ausbau der Fahrradverbindungen, damit die Radfahrer*innen, die flott vorankommen wollen, sich nicht gezwungen sehen, dafür die Fußgängerzone zu nutzen“, mahnt Joachim Schleicher von ADFC Esslingen an. So wird das Motto der Mobilitätskampagne der Stadt Esslingen „gemeinsam unterwegs“ Schritt für Schritt umgesetzt.