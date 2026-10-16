Gemeinsam um den Pokal

Foto: SFC Esslingen

Am vergangenen Sonntag stand alles im Zeichen des Fußballs, des Teamgeistes und der gelebten Inklusion. Neun Mannschaften traten beim diesjährigen Fußballturnier gegeneinander an, um den begehrten Wanderpokal zu gewinnen. Doch neben dem sportlichen Ehrgeiz standen vor allem wieder einmal Fairness, Zusammenhalt und die Freude am gemeinsamen Spiel im Mittelpunkt.

Auf dem Spielfeld wurde mit viel Einsatz gekämpft, angefeuert und gejubelt. Dabei zeigte sich immer wieder, dass Fußball Menschen verbindet – unabhängig von individuellen Fähigkeiten oder persönlichen Voraussetzungen. Ein respektvoller Umgang miteinander und ein starkes Miteinander machten den Turniertag zu etwas ganz Besonderem.

Inklusion, die begeistert.

Menschen mit Handicap zeigen immer wieder eindrucksvoll, dass Grenzen oft nur in unseren Köpfen bestehen. Mit Leidenschaft, Können und Teamgeist bewiesen die Spielerinnen und Spieler, was möglich ist, wenn alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Jeder Pass, jedes Tor und jede gegenseitige Unterstützung machten deutlich: Hier zählt nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem das Miteinander.

Ein solcher Tag wäre ohne das große Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht möglich. Ob bei der Organisation, der Verpflegung oder der Betreuung der Mannschaften – zahlreiche fleißige Hände trugen dazu bei, dass das Turnier reibungslos verlief und alle Beteiligten einen schönen Tag erleben konnten.

Am Ende durfte sich eine Mannschaft besonders freuen: SFC Esslingen, sie konnte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Doch gewonnen haben an diesem Tag alle – durch gemeinsame Erlebnisse, sportliche Fairness und viele schöne Begegnungen.