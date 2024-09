Foto: Büro Sebastian Schäfer MdB

Der grausame islamistische Anschlag von Solingen hat uns die Verwundbarkeit unserer freiheitlichen Gesellschaft vor Augen geführt. Angesichts der multiplen Bedrohungslagen in unserer Zeit, brauchen wir neue sicherheitspolitische Antworten und müssen lange überfällige innenpolitische Reformen endlich umsetzen. Denn die Menschen erwarten von uns, dass wir unser wertvollstes Gut – unsere freie Gesellschaft – besser schützen und verteidigen.

Unter dem Motto „Gemeinsam sicher – Wie schaffen wir das?“ möchte ich gemeinsam mit meinem Fraktionskollegen Marcel Emmerich MdB und Ihnen am Dienstag, den 1. Oktober um 19 Uhr in meinem Wahlkreisbüro (Im Heppächer 15 | 73728 ES) darüber diskutieren, wie eine Zeitenwende in der Innen- und Sicherheitspolitik bei uns aussehen könnte. Marcel Emmerich ist Ulmer Bundestagsabgeordneter und als Obmann im Innenausschuss zuständig für sicherheitspolitische Themen.

Neben der Diskussion, die wir im Land über eine effektive Sicherheitspolitik führen, werden wir aber genauso den Blick auf unsere Region lenken. So müssen wir müssen zum Beispiel gute Ansätze für eine Präventionsarbeit bei der Kriminalität unter Jugendlichen finden.

Zu diesem Diskussionsabend möchte ich Sie herzlich einladen. Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung unter: sebastian.schaefer.wk@bundestag.de.