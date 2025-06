Gemeinsam Pfingsten feiern

Foto: Dorothee Krämer

“Trotzdem hoffen” – lautet das Thema des großen ökumenischen Gottesdienst am Pfingstsonntag, den 8. Juni 2025 in der Stadtkirche St. Dionys. Die Begegnungskirche, die Evangelisch-methodistische Kirche, die Evangelische Kirche, der CVJM und die Katholische Kirche haben mit ihren Esslinger Kirchengemeinden diesen Gottesdienst gemeinsam vorbereitet und feiern auf diese Weise die Vielfalt und Einheit im Glauben und in der Hoffnung. Ab 9:45 Uhr gibt es von verschiedenen Punkten der Stadt aus Sternwege, die zum Zentrum führen: Am Pliensauturm, am Charlottenplatz, an der Burg und am Münster St. Paul. Die letzten werden die ersten sein, die ankommen. Der Gottesdienst wird musikalisch von der Stadtkapelle und der Kantorei Esslingen gestaltet. Seien Sie dabei! Schließen Sie sich an! Nach dem Gottesdienst gibt es Gelegenheit, sich zu begegnen.