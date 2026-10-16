Gemeinsam in die neue Wintersaison!

Foto: Petra Häberle

Wintereröffnungsfeier

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken – und bei uns steigt die Vorfreude auf den Winter. Bevor wir gemeinsam in die neue Ski- und Wintersaison starten, möchten wir mit Euch unseren traditionellen Festabend zur Wintereröffnung feiern und laden alle Mitglieder und Freunde des Schneeschuhvereins Esslingen e.V. recht herzlich ein.

Wir treffen uns am Freitag, den 13. November 2026 in der Gaststätte Waldheim auf dem Zollberg, Neuffenstraße 87, 73734 Esslingen ab 18:00 Uhr mit einem Glühweinempfang zum Auftakt.

Es erwartet Euch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – natürlich mit viel Zeit für Gespräche, zum Lachen und Einstimmen auf die kommende Wintersaison.

Bitte beachten: Eine verbindliche Voranmeldung ist bei Wunsch für ein Abendessen unbedingt bis 31.10.2026 an: feste@svess.de erforderlich.

Wir freuen uns auf einen geselligen Abend mit Euch, auf viele bekannte Gesichter und auf einen sportlichen Start in eine hoffentlich schneereiche Wintersaison 2026/27!

Euer Festwartteam

Sanja und Sascha Zimmermann

Rückblick Hüttenputz

17 fleißige Helfer, drei Generationen und jede Menge Teamgeist

Vom gerade einmal 13 Monate jungen Hüttenmitglied bis zu unseren über 60-jährigen Helfern waren alle Altersgruppen beim Hüttenputz am 10.10.2026 vertreten.

Danke für eure Zeit, eure tatkräftige Unterstützung, eure gute Laune und euren Einsatz für unsere Wolfbühlhütte. Ihr habt nicht nur geputzt, geschrubbt und aufgeräumt, sondern auch gezeigt, was unseren Verein ausmacht: Zusammenhalt, Gemeinschaft und die Freude daran, etwas gemeinsam zu schaffen.

Euer Hüttenwart

Peter und Petra