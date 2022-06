Gemeinderäte auf Spielplatz-Tour

Foto: A. Silberhorn

Nach einer längeren Coronapause stand die Spielplatz-Umfahrt für Gemeinderäte wieder einmal auf dem Programm. Dabei werden unter sachkundiger Führung des Grünflächenamtes Spielplatz-Projekte im Stadtgebiet besichtigt. Aktuell in der Planung stehende Projekte ebenso wie bereits abgeschlossene.

Dieses Jahr wurden vier Spielplätze besichtigt. Start war im Goerdelerweg. Hier steht die dringende Sanierung des Spielplatzes an. In diesem Zuge soll die große Freifläche zu beiden Seiten des Hainbachs neu ausgestaltet werden. Zudem wird der Hainbach in diesem Abschnitt renaturiert, er wird wieder stärker erlebbar. Weiter ging es zur Barbarossastraße. Hier steht die Gestaltung der Freifläche hinter dem neuen Feuerwehrhaus an. Zusammen mit Jugendlichen aus dem Jugendtreff Nord wurden Ideen entwickelt, die eine vielfältige Nutzung für Kinder und Jugendliche neben dem bestehenden Spielplatz ermöglichen werden. Das Projekt wird 2023 umgesetzt.

Weiter ging es zum Schelztor-Gymnasium. Neben der Neugestaltung des Schulhofes und dem Einbau von Spielgeräten, u.a. einem Kletterpilz, der Dank der großzügigen Spende des Fördervereins finanziert werden konnte, wurden zudem die Fahrradstellplätze von der Barbarossastraße näher an das Schulgebäude verlegt. „Wir Freien Wähler freuen uns, dass durch unseren Antrag die Verlegung der Fahrradabstellplätze umgesetzt wurde. Super, dass sie intensiv genutzt werden“, betont Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Auf der ehemaligen Fläche der Fahrradstellplätze an der Barbarossastraße bildet sich mittlerweile eine blütenreiche Wiese.

Letzte Station waren die Mettinger Wiesen. Hier entstand ein attraktiver Spiel- und Bewegungsraum für alle Altersgruppen: ein Kleinkindbereich, Kletter- und Balancieranlagen, Gemeinschaftsgärten, ein Treffunkt mit großen Findlingen und eine Calisthenics-Anlage für das Fitness-Workout unter freiem Himmel.