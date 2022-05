Gelungener Saisonauftakt beim TCE Esslingen

Foto: Spies

Am vergangenen Samstag haben die Mitglieder des Tennisclub Esslingen (TCE) den Start in die Freiluftsaison mit einem bunten Programm gefeiert: Vom Sektempfang über die Vorstellung der Mannschaften und einem Mixed-Turnier war für jeden und jede etwas dabei.

Gleich zu Beginn hatte TCE-Präsident Michael Löhle die neu eingetretenen Mitglieder begrüßt und sie mit einem Glas Sekt willkommen geheißen. Dann ging es runter auf die von Platzwart Lino Carlucci frisch gerichteten Plätze, wo der neue Cheftrainer Boris Kärcher sein Team vorstellte und der frühere Cheftrainer Tobias Germann verabschiedet wurde. Dann präsentierte TCE-Sportwart Sebastian Spies die Mannschaften des TCE. Das erfolgte in diesem Jahr nach einen neuen Modus: Jede Mannschaft präsentierte sich in einem einheitlich blau-weißen Outfit und lief ein – zu den Klängen eines selbst ausgewählten Musikstücks. Viel Beifall bekamen die Jüngsten, die sich zu dem Lied „Mädchen gegen Jungs“ den Platz stürmten. Beeindruckend auch die Senioren: Die Herren 50, die auch in dieser Saison Regionalliga spielen und die deutsche Meisterschaft anpeilen, schritten zu „Hells Bells“ von AC/DC auf den Court. Anschließend wurde es hochklassig: Die aus dem Kreis Esslingen stammende Jasmin Jebawy (WTA 584) trat im Showmatch gegen den ehemaligen ProfiAdriano Quinti an und zeigte den staunenden Zuschauern, was man mit Rückhand und Vorhand so alles machen kann. Dann kam der Auftritt der TCEler: Ein Mixed-Turnier, bei dem immer wechselnde Paarungen ausgelost wurden, setzte den Schlusspunkt unter den rundum gelungenen Tag, der noch durch die feine Küche von Michele, Maja und Ivica abgerundet wurde.