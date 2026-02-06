Gelungene Schnittunterweisung bei Kernobstbäumen

Foto: Verein

Am 17.Januar 2026 veranstaltete der Obst- und Gartenbauverein Wäldenbronn seinen jährlich stattfinden Winterschnittkurs bei Kernobstbäumen.

Bei sonnigem Winterwetter kamen über 40 interessierte Besucherinnen und Besucher zur städtischen Streuobstwiese unterhalb der Katharinenlinde.

Zum ersten Mal übernahm Jens Häußler, Leiter des Bereichs Streuobst bei der Obst- und Gartenbauberatung des Landkreises Esslingen, die Schnittunterweisung und zeigte eindrucksvoll, wie lebendig und verständlich Fachwissen vermittelt werden kann. Mit seiner begeisternden Art, komplexe Zusammenhänge einfach und nachvollziehbar zu erklären, gelang es ihm, Einsteigerinnen und Einsteiger mitzunehmen und erfahrenen Obstbaumfans neue Impulse zu geben.

Beim Rückschnitt eines vitalen, gut wachsendem Baumes genügt es, Laut Jens Häußler, etwa 15–20 % des vorhandenen Holzes zu entnehmen. Auch beim Entfernen von Wasserschossen ist Zurückhaltung gefragt. Zwar wirken die steil nach oben wachsenden Triebe auf den ersten Blick übermäßig und störend, doch sollte man sie nur sparsam herausnehmen. Jede Schnittstelle regt den Baum dazu an, erneut zahlreiche neue Triebe zu bilden. Ein zu starker Eingriff führt daher oft zu noch mehr unerwünschtem Wachstum.

Der OGV Wäldenbronn bedankt sich beim Referenten und bei allen Anwesenden für ihr Kommen.