Gelungene Begegnungen

Foto: IG-ES

Unter dem Motto „Du kannst das ändern!“ veranstalteten wir vergangenen Samstag eine Straßenaktion auf dem Bahnhofsvorplatz in der Stadtmitte. Ziel war es, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, Vorurteile abzubauen und ein Zeichen für ein respektvolles Miteinander zu setzen. Die Aktion war nicht nur aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Mit zahlreichen Passantinnen und Passanten konnten wir in einen offenen und friedlichen Austausch kommen. Dabei wurden viele Fragen gestellt und beantwortet sowie Vorurteile und falsche Vorstellungen ausgeräumt. Besonders erfreulich waren die durchweg positiven und bestärkenden Rückmeldungen. Mehrere Menschen äußerten zudem den Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit mit uns.

Auch für eine angenehme Gesprächsatmosphäre war gesorgt: Tee und Kekse wurden gerne angenommen und boten einen schönen Anlass, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aus den Begegnungen entstanden bereits erste Ideen für gemeinsame Projekte. Ein Vertreter des DRK regte z.B. die Durchführung eines kostenfreien Selbstschutzkurses in unserer Moschee an. Außerdem berichtete er von einem Frühstücksangebot für obdachlose Menschen, für das weitere Unterstützung willkommen wäre. Neben unseren regelmäßigen Suppenaktionen wäre das eine weitere gute Möglichkeit, unseren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Die Aktion hat gezeigt, wie wertvoll persönliche Begegnungen sind und wie viel Offenheit und gegenseitiges Interesse in unserer Stadt vorhanden sind. Wir bedanken uns herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern sowie bei unseren Helferinnen und Helfern für diesen gelungenen Tag. Denn Veränderung beginnt mit Begegnung – und jeder Einzelne kann dazu beitragen!