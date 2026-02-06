Gelebte Inklusion trifft auf musikal. Perfektion

Foto: Christina Groß

Versöhnungskirche Oberesslingen:

Gelebte Inklusion trifft auf musikalische Perfektion: Samstag, 7. 2.2026, 19.30 Uhr;

Bereits seit 2008 spannen die Sänger*innen von Thonkunst einen vielseitigen musikalischen Bogen über moderne Popsongs bis hin zu Stücken mit Jazz- und Soul-Einflüssen.

Die Wurzeln des Vokalensembles liegen im Leipziger Stadtteil Thonberg, daher der Name. Die acht Musiker*innen sind ein inklusives a capella Ensemble mit professionellem Anspruch.

Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Es gibt kleine Snacks und Getränke. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.