Geile Action: Abhängen mit dem Jugendbüro

Foto: Nils Eckert

Neues von mir – George aus dem Jugendbüro

Endlich ist wieder Sommer – die Sonne scheint, draußen ist es warm und abends bleibt es länger hell. Die perfekte Möglichkeit, um draußen eine schöne Zeit mit den Liebsten zu verbringen.

Auch mein Rudel und ich möchten den Sommer nutzen, um draußen gemeinsam mit euch abzuhängen. Wir werden deswegen regelmäßig an verschiedenen Orten in Esslingen draußen chillen und freuen uns, wenn ihr auch am Start seid. Wir werden uns unter anderem im Maille Park, im Merkelpark, auf dem Bahnhofsplatz, dem Marktplatz oder auch mal bei unserer Villa treffen. Kommt uns doch einfach besuchen – ich freue mich schon darauf, wenn ihr mich krault oder mit mir spielt.

Wie der Name „Geile Action“ schon sagt, könnt ihr aktiv werden: Denn wir haben unter anderem einen Fußball, Frisbees und Federballsets dabei. Da unsere Sportgeräte im Dunkeln leuchten, können wir problemlos bis in die Nacht hinein damit spielen. Ihr könnt aber gerne auch einfach nur mit uns chillen und euch entspannen. Hierfür haben wir zum Beispiel Standstühle, Sitzsätze und Picknickdecken dabei. Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt. Ansonsten finde ich es natürlich immer super, wenn ihr mit mir kuschelt und mir eure Aufmerksamkeit schenkt.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wann und Wo?

Die Geile Action findet an den folgenden Terminen ab 19 Uhr statt:

24.06.2022 im Merkelpark

08.07.2022 auf dem Marktplatz

15.07.2022 in Klein-Venedig

16.07.2022 in unserer Villa in der Stuttgarter Straße 2

22.07.2022 auf dem Bahnhofsvorplatz

23.07.2022 auf dem Bahnhofsvorplatz

24.08.2022 in der Ritterstr. bzw. am Postmichelbrunnen

27.08.2022 am Schelztor

02.09.2022 im Merkelpark

03.09.2022 im Merkelpark

10.09.2022 an unserer Villa in der Stuttgarter Straße 2

Ihr erkennt uns an unserem Jugendbüro Banner – wir freuen uns auf euch!