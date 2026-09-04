Geht Deutschland kaputt?

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Dieser Gedanke beschäftigt viele Menschen im Lande. Eine Woche vor der Wahl in Sachsen-Anhalt verbreiten sich Angst und Schrecken vor einem Aus für die Demokratie. Zur Erinnerung: Deutschland hat nach der völligen Zerstörung durch den Nationalsozialismus 1949 neu anfangen müssen. Nicht nur unser Wirtschaftsstandort, auch unsere Infrastruktur, unser politisches System und unsere Akzeptanz in der Welt wurden damals durch die Bevölkerung wiederhergestellt. Auch 1989 nach der Wiedervereinigung konnten wir den Wohlstand für alle ausbauen, die Welt für die Menschen freier machen. Viele Bewohner der neuen Bundesländer schätzen die Demokratie und wollen keine „Machtübernahme“! Lasst uns solidarisch sein und für unsere Demokratie einstehen. Wir alle wollen weiterhin in einem freien Land mit garantierten Grundrechten leben! Nicht wählen, ist ein gefährlicher Verzicht auf eines unserer Grundrechte.

Infostand Demokratie-Brezel Zollberg 10 – 14 Uhr.