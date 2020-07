Geführte ADFC-Touren starten wieder ab Juli

Mit Lockerung der Kontaktbeschränkungen starten die ADFC-Touren wieder. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln können entsprechend der Corona-Verordnung wieder geführte Radtouren angeboten werden.

Am Samstag 4. Juli und 11. Juli bietet Ingeborg Messner (0711/445020) Tagestouren durchs Enztal in zwei Etappen an. Los geht’s jeweils mit dem Zug, um in der ersten Etappe von Freudenstadt vorbei an der Quelle der Enz durch den Schwarzwald bis Pforzeim zu radeln. Die zweite Etappe nimmt den Radweg von Vaihingen an der Enz bis zur Mündung bei Besigheim unter die Räder. Zurück geht’s jeweils mit dem Zug, die Touren sind auch für weniger Geübte geeignet.

Schwerer ist die Aichtal-Tour am Sonntag, 12. Juli: Vom Start am Oberesslinger Bahnhof radelt eine Gruppe mit Manfred Nicolai (0160 / 95 95 34 84) den Sauhag hinauf in Richtung Wolfschlugen. Anschließend geht es hinab ins Aichtal und weiter Richtung Waldenbuch. Bei Neuenhaus fahren wir hinauf zum Uhlbergturm, wo wir bei schöner Aussicht eine Rast einlegen. Weiter geht es Richtung Siebenmühlental, das wir Richtung Musberg hinauf fahren. Über Möhringen und Plienigen wieder ins Körschtal und zurück zum Ausgangspunkt.

Erwachsene Nichtmitglieder zahlen 3 Euro Teilnahmegebühr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte melden Sie sich bis 2 Tage vorher (telefonisch) beim Tourenleiter an. Unsere Tourenleiter führen eine Teilnehmerliste, so dass Sie im Fall einer Corona-Infektion informiert und gewarnt werden können. Aus organisatorischen Gründen ergeben sich auch Abweichungen gegenüber dem gedruckten Programmheft: So kann nicht jede ursprünglich geplante Einkehr durchgeführt werden, einzelne Touren entfallen auch komplett. Die Entscheidung trifft der jeweilige Tourenleiter. Bitte informieren Sie sich vorher in unserem Tourenportal unter https://www.adfc-tour.de