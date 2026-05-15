Foto: Rose Hajdu

Der HERR ist mein Licht, er rettet mich.

Vor wem sollte ich mich noch fürchten?

Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg.

Vor wem sollte ich noch zittern und zagen?

So sprechen die, die sich fürchten. So beten die, die zittern und zagen. Sie wollen aber nicht dabei bleiben, sondern sich in das Licht und die Geborgenheit Gottes flüchten. Es ist schön dort. Zum Beispiel bei uns, in der wunderbaren Feierkirche der Südkirche, die von außen wie eine Burg aussieht.

Der Gottesdienst beginnt um 9:30 Uhr. Vor der Kirche gibt es einige Parkplätze. Und einen sehr schönen Ausblick ins Neckartal. Herzliche Einladung!