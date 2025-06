Gastfamilien für US-Stipendiaten gesucht

Foto: Lena Lux

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) für junge Menschen stellt einen wesentlichen Pfeiler der deutsch-amerikanischen Freundschaft dar und blickt auf eine langjährige Tradition zurück.

„Das PPP ist ein einjähriges Austauschprogramm und Vollstipendium, das 1983 vom US-Kongress und dem Deutschen Bundestag ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, durch kulturellen Austausch die Freundschaft zwischen den USA und Deutschland zu vertiefen. Gerade in der heutigen Zeit sind solche Austauschprogramme wertvoller denn je. Ich durfte an diesem wunderbaren Programm in den 1990er Jahren selbst teilnehmen. Dieses Jahr prägt mich bis heute“, betont der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Esslingen Dr. Sebastian Schäfer.

Für das Austauschprogramm sucht die gemeinnützige Austauschorganisation Cultural Vistas gGmbH deutschlandweit engagierte Gastgeberinnen und Gastgeber für die US-amerikanischen Stipendiaten des im Zeitraum von Oktober 2025 bis Juni 2026.

Die Unterbringung in einer Gastfamilie oder WG ist ein zentraler Bestandteil des Programms. „Die Gastgeber ermöglichen den Stipendiaten nicht nur Einblicke in die deutsche Kultur und Sprache, sondern erleben selbst die US-amerikanische Lebensweise hautnah. Ob Familien, Alleinstehende oder Wohngemeinschaften – alle mit einem freien Zimmer und Interesse am interkulturellen Austausch sind willkommen“, so Schäfer. Die Unterbringung wird vom Deutschen Bundestag bezuschusst und kann auch für einen kürzeren Zeitraum erfolgen. Interessierte Gastgeber können sich unverbindlich über ein Kontaktformular melden:

https://usa-ppp.de/gastfamilie-werden-formular. Weitere Infors unter: https://usa-ppp.de/us-tn-in-de.