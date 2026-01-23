Ganzheitliche Bildung mit Herz

Foto: ESBI e.V.

Die Esslinger Bildungsinitiative (e.V.) engagiert sich für eine ganzheitliche Förderung von Kindern – mit Kopf, Herz und Hand.

Unser Ziel ist es, Neugier zu wecken, Kreativität zu fördern und soziale Kompetenzen zu stärken.

In kleinen Lerngruppen entdecken Kinder die Welt auf vielfältige Weise: durch Experimente, kreative Aktivitäten, Musik, Bewegung und handwerkliches Gestalten. Im Experimentierkurs lernen sie spielerisch naturwissenschaftliche Phänomene kennen. In der Aktivitätsklasse entstehen durch Fantasie und Freude kleine Kunstwerke.

Der Volkstanzclub vermittelt kulturelle Werte, Rhythmusgefühl und Teamgeist. Im Drama- und Chorclub entwickeln die Kinder Ausdruckskraft, Selbstbewusstsein und Empathie. Der Handwerksclub stärkt Geduld, Feinmotorik und ästhetisches Empfinden.

Diese vielseitigen Angebote finden jeden Samstag um 12.00 Uhr statt und werden von erfahrenen und engagierten Lehrkräften begleitet. Alle Kinder nehmen freiwillig teil – gemäß ihren Interessen und Neigungen.

Mit diesen Aktivitäten schafft der Verein ESBI nicht nur Lernräume, sondern auch Begegnungsräume: Orte, an denen Kinder Vertrauen, Verantwortung und Gemeinschaft erfahren. Denn wahre Bildung verbindet Wissen mit Liebe – und wer einen Rosengarten betritt, trägt den Duft der Rosen hinaus in die Welt.

Kontakt: info@esbi-ev.de www.esbi-ev.de

Instagram: @esslinger_bildungsinitiative