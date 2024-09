Ganz viel Liebe beim Krankenpflegeverein

Foto: Krankenpflegeverein

Herzliche Einladung zu Gottesdienst, Vortrag und Mitgliederversammlung unseres ökumenischen Krankenpflegevereines in St. Josef (Barbarossastraße 51). Wir beginnen um 10:30 Uhr mit einem Gottesdienst. Das Thema: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“, mit den Pfarrern Stefan Möhler und Christoph Schweizer und Aktiven des Vereines.

Nach dem Gottesdienst lädt der Verein zum Stehempfang auf dem Kirchenvorplatz – bei schlechtem Wetter im Gemeindesaal St. Josef. Um 12 Uhr beginnt im Gemeindesaal ein Vortrag mit Uwe Bork. Der Autor, Journalist und Mitarbeiter der Tübinger ‘Stiftung Weltethos’ spricht gewohnt kurzweilig und mit Einsatz von Film, Bild und Ton über „…und hätte aber die Liebe nicht… Was Gesellschaft ausmacht“. Ab 12:40 Uhr ist dann die Mitgliederversammlung des Vereines.