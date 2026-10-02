Future Wave – Zukunft gemeinsam gestalten

Foto: Komma

Am 10.10. wird die Maille in Esslingen von 13 bis 18 Uhr zum Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Familien und alle, die Lust auf Zukunft haben. Beim kostenlosen, inklusiven Aktionstag warten über 50 Aktionen, Stände und Mitmachangebote auf dem Festivalgelände. Sie zeigen, wie vielfältig junge Menschen ihre Zukunft denken und gestalten. Ob Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Demokratie und Beteiligung, soziale Gerechtigkeit, Technik und KI, kreative Zukunftsorte oder Bewegung: Besucher können aktiv werden, Projekte kennenlernen und mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Auch die Ergebnisse der 80 Future Wave-Aktionen aus dem Landkreis werden präsentiert. Auf der Aktionsbühne bieten Musik, Showdance, Zauberer Riktini und das Theaterstück „Hilfe, die Herdmanns gärtnern!“ ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Politische Bildung und gemeinsamer Austausch kommen an diesem Tag nicht zu kurz. Beim Future Talk stehen die Fragen und Perspektiven junger Menschen im Mittelpunkt. Unbubble bietet Raum für Austausch und unterschiedliche Sichtweisen. Im KOKI und LUX läuft der Film „Aufstand der Jugend“ von Simon Marian Hoffmann mit anschließendem Gespräch. Ab 18:30 Uhr geht es im KOMMA Esslingen mit dem kostenlosen Konzertabend weiter – mit Futurebae, Tripkid und Sweed. Ein Tag für alle Generationen: kostenlos, inklusiv, familienfreundlich und voller Ideen, Begegnungen und Möglichkeiten, Zukunft selbst mitzugestalten. Eine Aktion des Kreisjugendring Esslingen e.V.