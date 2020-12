Fußgänger:innen organisieren sich

Foto: Emma Van Sant/Unsplash

Virtueller Info- und Vernetzungsabend am Samstag, 12.12.2020, ab 19:00 Uhr

In der Corona-Pandemie erfreut sich das Zufußgehen neuer Beliebtheit. Und das Thema Fußverkehr ist endlich im Gemeinderat und bei der Stadtverwaltung angekommen. Umso wichtiger ist es jetzt, die Interessen von Fußgänger:innen kompetent und lautstark einzubringen und noch mehr Menschen für das Gehen zu begeistern. Wie das gelingen kann, wollen wir bei einem virtuellen Info- und Vernetzungstreffen am 12.12.2020 ab 19:00 Uhr diskutieren. Dabei wird es auch jede Menge fachlichen Input geben. Jörg Exner von PedES gibt einen Überblick über die aktuelle Situation des Fußverkehrs in Esslingen. Sabine Frisch von der Stadt Esslingen informiert über den anstehenden Fußverkehrs-Check und erläutert, wie sich Bürgerinnen und Bürger in den Prozess einbringen können. Und Dr. Ingo Rohlfs, Landessprecher B.-W. und Mitglied im erweiterten Bundesvorstand von FUSS e. V., stellt den Fachverband für Fußverkehr und seine Arbeit vor.

Eingeladen sind alle, die gerne zu Fuß unterwegs sind und sich dafür einsetzen möchten, dass dies für alle sicherer und bequemer möglich ist. Für die Teilnahme ist ein Computer, Tablet oder Smartphone mit Kamera und Mikrofon erforderlich, alternativ ist eine Einwahl per Telefon möglich. Zugangsdaten: https://meet.jit.si/ped-es bzw. Telefon 089 38038719, PIN: 3631 4081 43.