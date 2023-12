Fußballer auf dem Berkheimer Weihnachtsmarkt

Foto: TSV Berkheim

“Derbysieger, Derbysieger!” Laut riefen sie ihre Freude heraus: Die Fußballer des TSV Berkheim haben in ihrem letzten Heimspiel des Jahres 2023 dem TV Nellingen ordentlich eingeschenkt. Mit 5:2 gewannen sie das Nachbarschaftsduell in der Kreisliga A und hatten danach allen Grund zum Jubeln. Nun wird ausgeschenkt: Am Wochenende präsentieren sich die Fußballer nicht auf dem Spielfeld, sondern auf dem Berkheimer Weihnachtsmarkt und stehen am Zapfhahn. Sie haben ein spielfreies Wochenende, weil das letzte Vorrundenspiel beim Tabellenführer VfB Reichenbach auf Donnerstagabend vorgezogen wurde.

Der Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt hat Tradition: Schon seit Jahren sind die Fußballer mit einem Stand auf dem Hartplatz hinter der Berkheimer Osterfeldhalle vertreten – und auch diesmal wird es hausgemachte Gulaschsuppe mit leckerem Brot geben. Ausgeschenkt wird nicht nur Glühwein und Kinder-Punsch. Es gibt auch Bier und Sekt. Und auch einige Getränke-Specials werden am Stand der Berkheimer Fußballer angeboten: Glüh-Gin, Haselnussschnaps, Marillenschnaps und Apfelstrudellikör. Die Fußballer freuen sich über alle, die vorbeikommen und die Fußball-Abteilung des TSV Berkheim mit ihrem Besuch unterstützen. Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag ab 11 Uhr statt.