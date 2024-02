Fußball geht wieder los

Foto: Uwe Willinger

Die Winterpause in der Kreisliga A ist vorbei. Endlich rollt der Ball wieder. Die Fußballer des TSV Berkheim empfangen am Sonntag (15 Uhr) den TSV Baltmannsweiler zum ersten Punktspiel des neuen Jahres und freuen sich auf zahlreiche Unterstützung. Für die Mannschaft von Trainer Patrick Bauer ist es gleichzeitig der Start in die Rückrunde. Dabei gilt es an die guten Ergebnisse der Vorrunde anzuknüpfen. Aktuell steht unsere erste Mannschaft auf Platz 7 und nur drei Punkte hinter dem Tabellendritten Nellingen, der ein Spiel mehr hat. Um an den vorderen Plätzen dranzubleiben, braucht es einen Heimsieg. Mit Baltmannsweiler kommt dabei der Tabellenzehnte nach Berkheim, der sich in der Hinrunde als Stolperstein für unsere Mannschaft erwiesen hat. Der TSV Berkheim kassierte damals eine herbe 2:5-Schlappe in Baltmannsweiler. Diesmal soll es anders laufen. Schaut man in die Statistik könnte es wieder ein torreiches Spiel werden: Seit 2017 fielen immer mindestens vier Treffer in den Duellen mit Baltmannsweiler.

Im letzten Testspiel vor dem Rückrundenstart unterlag unsere erste Mannschaft beim höherklassigen Bezirksligsten SV Rangendingen mit 1:3. Trotz der Niederlage war es ein schöner Ausflug für Mannschaft, Betreuer und Fans, die gemeinsam in einem eigens gemieteten Reisebus zu dem Spiel im Zollern-Alb-Kreis unterwegs waren. Versorgt wurden die Fans im Bus mit Getränken und Brezeln, die das Team aus der Mannschaftskasse bezahlte. Nach dem Spiel waren alle noch gemeinsam beim Abendessen im Vereinsheim des SV Rangendingen.

Auch unsere zweite Mannschaft legt wieder los nach der Winterpause: Am Sonntag empfängt sie in der Kreisliga B um 13 Uhr den Tabellendritten GFV Odyssia Esslingen.

Am darauffolgenden Wochenende steht dann für unsere erste Mannschaft ein besonderes Highlight an: Das Derby im Nachbarstadtteil Zollberg bei der TSG Esslingen. Das Spiel findet am 3.3. um 15.30 Uhr statt. Auch hier freut sich das Team des TSV Berkheim auf zahlreiche Unterstützung.