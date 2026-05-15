Funktionale Räume für Bildung und Entfaltung

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit Team Frei Wähler

Vor Jahren haben sich die Stadtverwaltung und der Gemeinderat gemeinsam auf den Weg gemacht, dass die Grundschulen für den Ganztagesbetrieb fit gemacht und entsprechend erweitert werden sollen. Nach einem umfassenden Sanierungs- und Erweiterungskonzept folgt nun zum Abschluss noch die Erweiterung der Eichendorff-Schule auf dem Zollberg. Zusätzlich zur Erweiterung der Mensa bekommt die Schule im Anbau multifunktionale Räume, die entweder Klein- und Lerngruppen beherbergen können oder durch das Öffnen der multiplen Raumteilungen auch einen großen Raum für Schulveranstaltungen oder Musikveranstaltungen ermöglicht. Das Ganze kann so gebaut werden, dass der Schulbetrieb nur teilweise eingeschränkt wird und sich das Gebäude in den bisherigen Gebäudebestand einfügt – ohne den Blick in die Natur oder auf die Sportbereiche einzuengen. Wir Freien Wähler sind von dieser Idee und Umsetzung der Vorgaben beeindruckt und danken dem Team der Planung ausdrücklich. Gerne unterstützen wir auch diese Idee zur Erweiterung für den Ganztagesbereich von ganzem Herzen. „Jeder Euro wird hier bestens in die Zukunft unserer Kinder investiert!“ – finden auch unsere beiden Bildungsexperten Ulrike Schlecht und Marco Di Pilla. Nach Vorstellung in den jeweiligen Gremien können nun die weiterführenden Planungen angegangen werden. Rund 3,5 Millionen €uro wird die Erweiterung laut Plan kosten. Entsprechend wurden auch Fördergelder beantragt und in Aussicht gestellt. Dafür bekommt die Schule rund 1000 Quadratmeter neue und funktionale Schulräume mit barrierefreiem WC und zusätzlichen Klassenzimmern. Wir Freien Wähler und die Schulgemeinschaft freuen uns auf die Fertigstellung Ende 2028 und sagen Dankeschön.