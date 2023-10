Foto: Eli Defaria / unsplash

“Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.” Dieser Satz, der Mystikerin und Kirchenlehrerin Teresa von Avila zugeschrieben, kann in vielfältiger Weise im Kloster für die Stadt umgesetzt werden: Zum Beispiel mit den Eutonie-Übungen, die wach, leicht und beweglich machen. Sie werden im Sitzen, Liegen, Gehen und Stehen ausgeführt. Materialien wie Filzbälle, Bambus, Hölzer und Kastanien sprechen gezielt tiefere Gewebeschichten und die Faszien an. So fördern sie Klarheit und Präsenz und bauen Stress ab. Eutonie heißt auf deutsch Wohlspannung – genau die richtige Mitte zwischen Überspanntheit und zu Unterspannung. Das Kloster für die Stadt, Franziskanergasse 4, Esslingen, bietet am Montag, 16. Oktober, 19:15 Uhr bis 20:45 Uhr wieder einen Kennenlernabend für die Eutonie an. Referentin: Chris Kunstmann-Lechner, Esslingen, 31 89 55. Weitere Termine und Angebote für Leib und Seele sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.