Für gutes Leben braucht es Gerechtigkeit!

Die Überschrift gibt vielleicht ein Rätsel auf – worum geht es hier also?

Nun – “gutes Leben”: damit ist gemeint, dass wir Menschen unser gegenwärtiges Auskommen haben, und dass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Nämlich mit der Zuversicht, dass auch für die Generationen unserer Kinder, Enkel und Urenkel die Lebensgrundlagen noch gesichert sein werden. Als da wären gesunde Nahrung, reines Wasser, unbelastete Luft, ein stabiles Dach über dem Kopf, eine vielfältige, funktionsfähige Natur um sie herum – und außerdem: die Möglichkeit, in Frieden und Freiheit sein Leben selbst gestalten zu können.

Leider ist das alles keineswegs selbstverständlich – es gibt so viele Angriffe darauf, so viel Mißbrauch, und auch so viel Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit. Aber wir, die heute in Verantwortung stehenden Menschen, sollten uns täglich dafür einsetzen, dass es auch in Zukunft noch ein “gutes Leben” geben kann – und zwar nicht nur für einzelne, privilegierte Gruppen, sondern für alle.

Damit sind wir jetzt bei der in der Überschrift beschworenen Gerechtigkeit! Ja, nur wenn es weltweit zwischen den Menschen gerecht zugeht, und nur, wenn wir auch unsere Beziehung zur Ökosphäre (also zur Natur und insbesondere zum Weltklima) vernünftig gestalten, nur dann gibt es Aussicht auf ein “gutes Leben” auch noch in der Zukunft.

Genau das sind, seit seiner Gründung im Jahr 1975, die Anliegen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Dafür setzt er sich auf d. politischen Ebene ein (hält sich dabei aber aus rein parteipolitischen Diskussionen heraus).

Aber leider gibt es bei diesen Themen gegenwärtig große Verunsicherungen und wachsendes Durcheinander – weltweit ebenso wie auch hier in unserer Nähe. Dem wollen wir, gemeinsam mit vielen anderen gesellschaftlichen Initiativen, ein klares Zeichen entgegensetzen: Wir laden Sie hiermit ein zum

“Lichtermeer für Demokratie und Menschenrechte” am nächsten Freitag, 14. Februar, ab 16:30, auf dem Rathausplatz in Esslingen!