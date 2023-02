Für eine coole Zukunft in der Traifelbergstraße

Foto: JMP

Am Dienstag, 7.Februar machten sich erfreulich viele Unterstützerinnen und Unterstützer der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf den Weg in die Traifelbergstraße auf dem Zollberg. Ungefähr 40 Erwachsene und zehn Jugendliche füllten den Innenraum des Jugendtreffs t1 in der Traifelbergstraße. Viele gute Ideen zum Erhalt der sinnvollen Existenz des t1 und seiner Umgebung wurden gesponnen. Viele waren bereit, ihre Einwände gegen die Mißachtung der Belange der zukünfigen Gernerationen inklusive der unumkehrbaren Zerstörung von Bewegungsflächen zu formulieren. Und bis 28. Februar bei der Stadtverwaltung ihren Protest über diese stadtplanerischen Alleingänge ohne Beteiligung der betroffenen Kindern, Jugendlichen und der für sie zuständigen Erwachsenen einzureichen. Auch weitergehende Aktionen wurden diskutiert. Schön für uns vom Jugendtreff zu sehen, daß die Zollbergerinnen und Zollberger sich für uns wehren, auch mit Unterstützung von ähnlich Betroffenen aus anderen Stadtteilen.