Für ein kinderfreundliches Esslingen

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Wir warnen vor den Folgen einer verfehlten Energie- und Wirtschaftspolitik von CDU, Grünen und SPD, die unseren Wohlstand und die Esslinger Industrie gefährden. Die Auswirkungen treffen nun auch den städtischen Haushalt mit voller Wucht. Während die Stadt noch vor einem Jahr einen 5. Bürgermeisterposten schaffen wollte (Kosten: über 350.000 Euro pro Jahr), sollen nun 5 kleine Kindergärten geschlossen werden: Sulzgrieser Str. 124, Schulstr. 2, Konsumstr. 5, Finkenweg 18 und Seracherstr. 216. Die erhoffte Einsparung beträgt rund eine Million Euro jährlich. Aber: auch wenn Politiker in unverantwortlicher Weise unser Land in eine prekäre Lage bringen: gerade jetzt braucht es mutige Männer und Frauen, die eine Familie gründen, die Ja zu einem (weiteren) Kind sagen, die nicht warten, bis sich die Politik ändert, sondern die selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr Leben in die Hand nehmen. Feiern wir jedes Kind, das in Esslingen geboren wird. Unsere Aufgabe als Stadträte ist es, dafür die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Kleine, wohnortnahe Kindergärten ermöglichen kurze Wege, enge Bindungen und eine individuelle Betreuung. Pädagogische Vielfalt – etwa der Waldorf-Ansatz oder die evangelische Kita Finkenweg – lässt sich nicht beliebig in große Einrichtungen übertragen. Die geplanten Schließungen würden wertvolle pädagogische Vielfalt in Esslingen spürbar einschränken und Familien in den betroffenen Stadtteilen zusätzlich belasten. Deshalb setzen wir uns mit aller Kraft für den Erhalt aller 5 Einrichtungen ein und fordern den Gemeinderat auf, diese Maßnahme aus dem Konsolidierungspaket zu streichen. Für ein kinderfreundlisches Esslingen!