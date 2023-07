Foto: KneippBund

„Erinnere dich an gestern, denk an morgen, aber lebe heute.“ Diese Worte von Sebastian Kneipp sind hochaktuell. Immer wieder sehen wir, wie er traditionelles Erfahrungswissen als Basis für eine gesunde Zukunft uns mit auf den Weg gegeben hat. Das ist eine Kombination, die wir nutzen sollten, um die Gesundheit mit einfachen, aber wirkungsvollen Methoden aktiv zu fördern. Und wir sollten uns bei allen Herausforderungen, die der Alltag mit sich bringt, auch bewusste Momente schaffen und mit allen Sinnen im Hier und Jetzt leben- für ein gesundes Morgen!

Natur und Menschen ist manchmal ein einseitiges Zusammenspiel. Wir neigen dazu Pflanzen abzupflücken, auszugraben oder abzuschneiden was ihnen nicht gut tut. Durch das Züchten von Nutzpflanzen verschlechtern sich meist die Erbanlagen der Pflanzen, sie wachsen oft nicht so gut wie in der Natur. Der Mensch hat leider dafür gesorgt, dass Pflanzen auf dieser Welt aussterben und schon ausgestorben sind. Versuchen wir die Pflanzen mit Liebe und Respekt zu entdecken, wahrzunehmen, zu erkunden und erforschen. Lassen wir die Wurzeln in der Natur stehen, pflücken nur vorsichtig ein paar Blätter ab. Am schönsten ist es, wenn Erwachsene die Natur gemeinsam mit Kindern, und vor allem mit den Augen der Kinder neu entdecken und einfach nur staunen. Man kann die Pflanzen auch nur fotografieren oder malen und sich immer wieder an ihnen erfreuen, so wie andere auch.

Wir wollen sehr gerne mit Ihnen in den Wald gehen, staunen, entspannen, neue Kräfte sammeln und einmal anders den Wald

betrachten. Mit Sicherheit werden wir auch einige Pflanzen entdecken und bestaunen können.

Wann? Am Samstag, den 05.08.2023 Wanderung nach Bad Urach mit Besuch des KneippBeckens.

Treffpunkt: 09:15 Uhr Bahnhof Esslingen an der Bahnhofstreppe. Abfahrt 09:35 Uhr mit der Regionalbahn.

Anmeldung bis zum 02.08.2023 Helga Schulz Blank helgaschulzb@gmail.com 01704755442