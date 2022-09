Für die Rückkehr an den Verhandlungstisch

Foto: Adalbert Kuhn

Manche Politiker fordern, mehr Waffen zu liefern und ein Kommentator urteilt sogar: „Wer Frieden will, muss Waffen liefern“. Auch wenn uns die Schreie verzweifelter Menschen, die nicht in einer Diktatur leben wollen unter die Haut gehen und wir an Menschen denken, die für ihr Eintreten für Freiheit ins Gefängnis wanderten, wie Maria Kalesnikava in Belarus, die Haecker-Preisträgerin unserer Stadt, so Margit Sandig, die Hauptrednerin auf dem Antikriegstag: „Trotzdem können wir nicht darauf vertrauen, dass Frieden mit Gewalt geschaffen werden könnte,“ Wenn von einem Sieg über Russland geredet werde, dann sollte man bedenken, was General a.D. Erich Vad sagt: „Wer eine atomare Macht besiegen will, provoziert eine Eskalation, die zu einem atomaren Einsatz führen kann. Das ist keine vernünftige Realpolitik mehr.“ Wenn wir der Bosheit Putins einen Atomschlag zutrauen, dürfen wir dann gleichzeitig vergessen, wer die ersten beiden Atomwaffen in der Menschheitsgeschichte über bewohntem Gebiet abgeworfen hat? „Soll unsere Zukunft eine immer waffenstarrendere Welt sein, wollen wir unser Geld, unsere Ressourcen weiter verschwenden?“ so Sandig. Die jungen Leute von Fridays for Future mahnten: „Wir wollen nicht in einer Welt voller Waffen leben, sondern eine Zukunft haben ohne Klimakatastrophe, Hunger und Armut.“ Der UN-Generalsekretär spricht sogar von einem Krieg gegen die Natur, den wir führen. „Was haben wir für Perspektiven?“ fragt Sandig „Wollen wir herausfinden aus der Spirale der Gewalt oder den eingeschlagenen Weg immer weitergehen? Auch wenn es im Moment nur schwer vorstellbar ist, muss alles für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch getan werden. Alle Kriege werden dort beendet.“ Die Utopie, dass „Menschen nicht mehr lernen Krieg zu führen“, sei schon in der Bibel zu finden, in Zeiten voll Gewalt. Franz Alt berichtet, dass ihm Gorbatschow den schwergewichtigen Satz gesagt habe, die Bergpredigt Jesu sei im Atomzeitalter das Überlebensprogramm der Menschheit.