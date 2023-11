Für die Menschen in Gaza und Israel

Foto:

Wer stoppt diesen Irrsinn? Wir treten ein für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in Gaza, für die Freilassung aller Geiseln durch die Hamas und für die Freilassung der palästinensischen Gefangenen aus der Administrativhaft in Israel. UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini sagte am 27. Oktober 2023 in Ostjerusalem: „Unsere Menschlichkeit zu bewahren bedeutet zu zeigen, dass die Menschen in Gaza unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme verdienen. Niemand kann behaupten: “Ich habe es nicht gewusst”, denn aus dem Gazastreifen erreichen uns stündlich Bilder, Filmmaterial und Stimmen von unsäglichem Leid. Wir können nicht länger die Augen vor dieser menschlichen Tragödie verschließen. Millionen von Menschen fragen sich, vor allem in dieser Region und noch mehr in Gaza: “Warum hat die Welt nicht den Willen zu handeln und dieser Hölle auf Erden ein Ende zu setzen?”“

Wir unterstützen die Forderung der Leiter mehrerer UN-Organisationen nach sofortiger humanitärer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas. “Seit fast einem Monat beobachtet die Welt die Entwicklung der Situation in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten mit Schock und Entsetzen über die steigende Zahl verlorener und auseinandergerissener Menschenleben”, so heißt es in einer Erklärung vom 5.11.2023.

Zusammen mit der israelischen Menschenrechtsorganisation B´tselem verurteilen wir die schrecklichen Verbrechen der Hamas. Nichts kann diese Verbrechen rechtfertigen. Wir schließen uns ihrer Bewertung an: „Rache kann kein Aktionsplan für einen Staat sein. Wir können – und müssen – andere Lösungen fordern: Lösungen, die nicht auf noch mehr Tod, Zerstörung und Verlust beruhen, sondern auf einer grundlegenden Erkenntnis, dass alle Menschen gleich sind und es verdienen zu leben. Jeder Einzelne.“ Es gilt den Frieden zu gewinnen, nicht den Krieg – für beide Völker.