Führungen in Franziskanerkirche und Frauenkirche

Foto: Peter Köhle

Am Wochenende 26. / 27. September werden gleich drei offene Kirchenführungen mit Manfred Wörner (Evangelische Stadtkirchengemeinde Esslingen) angeboten: Um 13 Uhr am Samstag, 26.09. geht es um die Baugeschichte, die Portale und den Innenraum der Frauenkirche, um 15:30 Uhr, ebenfalls am Samstag, erläutert Herr Wörner das Frauenfenster.

Die sogenannten “minderen Brüder” und ihre Kirche werden dann am Sonntag, 27.09. in der Franziskanerkirche zum Thema. Mindere Brüder nannten sich die Franziskaner, weil sie unbedingt jede Hierarchie vermeiden wollten und – wie Jesus, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat – mit Freude und einem stets freundlichen Blick für den Nächsten durch die Welt gehen, einfach weil es diesen Nächsten gibt! Am Sonntag beginnt die Führung um 14 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dauer der Führungen etwa 45min.