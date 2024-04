FSJ in der Politik in Berlin

Foto: Lena Lux

Ab dem 1. September 2024 biete ich einen Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Politik (FSJ-P) in meinem Berliner Bundestagsbüro an. Das Programm bietet für die Dauer eines Jahres eine gute Möglichkeit, direkte Einblicke in die politische Arbeit eines Bundestagsabgeordneten zu bekommen und die Strukturen und Prozesse im Bundestag kennenzulernen.

Im Herzen unserer Demokratie arbeiten und viele Zusammenhänge besser verstehen – diese Aufgabe bietet viele Chancen und Möglichkeiten. Im Rahmen des Programmes finden zahlreiche Weiterbildungen statt, die die Erfahrungen im Deutschen Bundestag ergänzen.

Gemeinsam mit meinem Team stehen bei der Aufgabe allgemeine Bürotätigkeiten, Teilnahme an internen Besprechungen, Vorbereitungen und Recherchen zu aktuellen Themen, Verfassen von Texten, Unterstützung bei Social Media und der Betreuung der Homepage sowie Begleitung von Terminen und Veranstaltungen auf der Agenda.

Das FSJ-P richtet sich an junge Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, die Interesse an Politik und gesellschaftlichen Zusammenhängen haben. Ein Parteimitgliedschaft wird nicht erwartet – politisches Interesse schon.

Zu den Anforderungen gehören selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten, Kommunikations- und Teamfähigkeit, gute Auffassungsgabe sowie verantwortliches und zuverlässiges Arbeiten, ebenso wie gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und Social Media und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Weitere Information wie zum Beispiel zum Entgelt und zur Finanzierung des FSJ-P sind auf meiner Homepage unter “sebastian-es.de/news/fsj_berlin” zu finden.

Bewerbungen, bestehend aus einem Motivationsschreiben (eine Seite) und einem Lebenslauf, werden bis zum 30.04.2024 ausschließlich per Mail an sebastian.schaefer@bundestag.de entgegengenommen. Für weitere Rückfragen steht mein Berliner Büro unter 030-22772159 gerne zur Verfügung.