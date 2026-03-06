Frühlingsauftakt mit Blechbläserklängen

Foto: Reinhard Kraft / KI

Bei unseren Sonnenstrom-Konzerten im vergangenen Jahr war die Freude an der Musik und das wohltuende Miteinander beim anschließenden Stehempfang so eindrücklich spürbar, dass vielfach gesagt wurde: sowas könnt ihr doch öfter machen. Hier ließ sich der Posaunenchor Mettingen nicht lange bitten und bot gleich für März ein Bläserkonzert an:

Am 15. März 2026 um 17:00 Uhr

in der Liebfrauenkirche Mettingen

Festliche Klänge von Georg Friedrich Händel treffen auf mitreißende Tänze aus Renaissance und Barock – von Michael Praetorius bis William Byrd.

Dazu kommen feierliche Highlights wie Musik von Edward Elgar, gemeinsames Singen bei „Gott gab uns Atem“ und moderne, rhythmische Akzente – vom „Latino-Halleluja“ bis zur klangfarbenreichen Suite von Traugott Fünfgeld.