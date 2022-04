Frühjahrsschnitt an Bäumen und Beerensträuchern

Foto: Kai Hehr

Am Samstag, den 19. März veranstaltete der OGV Wäldenbronn – nach zweijähriger Coronapause – seinen regelmäßig stattfindenden Schnittkurs im Garten des Pflegeheims Hohenkreuz.

Fachwart Martin Wendnagel beantwortete die Fragen von den ca. 25 anwesenden Teilnehmern und gab, wie immer, viele interessante Erklärungen und praktische Hinweise. Schwerpunktmäßig zurückgeschnitten wurden Johannisbeer- und Jostabeersträucher. Anschließend erfolgte noch die Pflege eines Kirschbaumes und eines Apfelbaumes. An beiden Bäumen fiel, aufgrund des fehlenden Rückschnitts im vergangenen Jahr, einiges an Arbeit an. Am Ende war Martin Wendnagel zufrieden mit dem erfolgten Schnitt und die Besucher konnten neu erworbenes Fachwissen mit nachhause nehmen.

Der Obst- und Gartenbauverein Wäldenbronn bedankt sich insbesondere bei der Leiterin des Pflegeheims Hohenkreuz, Frau Lisa Behrens, die mit ihrem Pflegeteam auch dieses Jahr die Schnittveranstaltung durch ihre Anwesenheit ermöglicht und unterstützt hat.