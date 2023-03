Frühjahrsputz auf dem RSK

Foto: Foto: e

Bevor die Fußballsaison auf dem RSK beginnt, haben sich am Samstag 18.3. einige Helfer gefunden und einen Raum leergeräumt und geputzt, der zukünftig für die Bewirtung der Turniere und Spieltage genutzt werden kann. Da dieser Raum schon einige Zeit unbenutzt war, musste ordentlich geschrubbt, Spinnweben beseitigt und einiges an Material aussortiert und entsorgt werden. Sobald der Wasseranschluss wieder funktioniert, kann es mit der Nutzung des Raumes losgehen. Die ersten Spieltage der verschiedenen Jugenden auf dem RSK starten am Samstag, dem 22.4.23. Zuschauer und Unterstützer sind immer herzlich willkommen.

Wir danken allen Helfern!