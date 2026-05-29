Fronleichnam und Blütenteppich

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit, Matthias Vetter

Der wichtigste Teil des Fronleichnamsfestes ist die Heilige Messe, deren liturgische Texte sich auf das Geheimnis der Eucharistie beziehen. An die Heilige Messe schließt sich in der Regel die Prozession an, regional auch „Gottestracht“ genannt, bei der die Gläubigen die vom Priester oder Diakon getragene Monstranz mit dem „Allerheiligsten“ (einer geweihten Hostie) in einem Festzug unter Gebet und Gesang durch die Straßen begleiten. An Stationen an den Außenaltären wird jeweils ein Abschnitt aus dem Evangelium vorgetragen, Fürbitten gesprochen und der eucharistische Segen gespendet wird.

Ein besonderes Merkmal von Fronleichnam ist der Blütenteppich. Verschiedene christliche Motive werden aus vielen bunten Blüten zu kunstvollen Werken gelegt. Gerne wollen wir, ein kleiner Kreis der Gemeinde, wie in den letzten Jahren wieder einen Blütenteppich zu legen. Wer hat Lust dabei mitzumachen? Es gibt 2 Aufgaben dabei. Vorbereitung der Blüten (Abzupfen der Blütenblätter am Mittwoch, 03.06.2026 ab 18.00 Uhr in St. Katharina und das Legen der Blüten zu einem Blütenteppich. Wir treffen uns dazu am Morgen des Fronleichnamstages (04.06.) um 5.30 Uhr am Münster St. Paul. Kontakt und Informationen bei Matthias Vetter; Mobil: 015258903516.

In unserem gemeinsamen Liturgieausschuss haben wir beschlossen, Fronleichnam künftig mit einem gemeinsamen Gottesdienst und einer Prozession für alle Gemeinden in der Innenstadt im Münster St. Paul zu feiern. Der Gottesdienst beginnt dann um 9.30 Uhr im Münster St. Paul, die Prozession schließt sich an. Herzliche Einladung dazu.