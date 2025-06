Fronleichnam mit Blütenteppich

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit Lisa Schmid

Fronleichnam – was wird da eigentlich gefeiert?

Am 60. Tag nach Ostern, am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, feiern die Katholiken das „Fest des heiligen Leibes und Blutes Christi“. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Hostie. Für gläubige Katholiken wird sie durch die Wandlung im Gottesdienst zum „Leib Christi“. Dieses Geheimnis des „heiligen Brotes“ steht auch im Mittelpunkt der feierlichen Fronleichnamsprozessionen, bei denen die Hostie in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird.

Traditionell legen Gläubige jedes Jahr zu Fronleichnam aus tausenden Blütenblättern großformatige Blumenteppiche mit christlichen Symbolen vor den Altären aus, an denen üblicherweise die Fronleichnamsprozession Halt macht. Wann diese Tradition entstanden ist, lässt sich nicht genau sagen, das Fest Fronleichnam wird auf das Jahr 1209 datiert. Heute symbolisiert die Prozession die Kirche als wanderndes Gottesvolk.

In diesem Jahr wird am Marktplatz ein Blütenteppich ausliegen. Umfangreiche Vorbereitungen sind nötig, um diesen zu erstellen. Im Vorfeld müssen Blüten ausgesucht und je nach Motiv farblich abgestimmt werden. Ab 6.00 Uhr am Morgen des Festtages beginnen dann die ehrenamtlichen Blumenleger:innen die Arbeit mit dem Auslegen der Blüten auf dem Boden – ein herzliches Dankeschön dafür. Wer Lust hat, darf natürlich spontan am Morgen dabei sein. Es ist ein Zeichen der Verbindung von Spiritualität und der Natur.

Der Festgottesdienst beginnt am Donnerstag, 19. Juni 2025 um 9.30 Uhr im Münster St. Paul mit anschließender Prozession zum Marktplatz und zur weiteren Station im Agneshof. Hier geht es dann wieder zurück zum Münster St. Paul. Wir freuen uns über viele Mitfeiernde.