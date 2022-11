Foto: S. Bade-Bräuning

Der Esslinger Liederkranz ist wieder live zu hören! In Zusammenarbeit mit dem Orchester der Hochschule Esslingen und der SING_UNI im Matineekonzert am Sonntag 27.11., 11 Uhr in der Aula Flandernstr. 101. Zu hören sind Werke von Bach, Mendelssohn und Corellii sowie traditionelle Christmas Carols für Bläser. Eintritt frei, Spenden willkommen, Anmeldung bis 25.11. erforderlich unter https://sbb-musik.de/konzertanmeldung