Frohe Ostern! Rituale in der Familie

In der Pandemiezeit ist man so viel zuhause! Als Kind, als Heranwachsender und als ganze Familie. Auch die großen Feste müssen ganz anders und oft viel selbständiger gestaltet werden, weil Familientreffen und organisierte Feiern wegfallen. Der Abend zur Einstimmung und Vorbereitung auf Ostern bietet als Zoom-Konferenz am 22. März 2021 um 20 Uhr Anregungen an, die beim Ostereier bemalen und verstecken beginnen, aber nicht enden. Unsere schönsten Kindheitserinnerungen haben oft mit großen Festen und kleinen Ritualen zu tun. Die ganze Reihe „Gute Nacht. Frohe Ostern“ will mit Impulsen, Hintergründen und praktischen Beispielen zu einer hilfreichen und schönen Gestaltung von Festen und Lebensübergängen ermutigen. Die Leitung hat Cornelia Krause, Citypfarrerin und Begleiterin geistlicher Übungen. Die Anmeldung zu diesem Angebot in Kooperation mit der Ökumenischen Familienbildungsstätte kann bei der FBS www.fbs-esslingen.de erfolgen.