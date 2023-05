Fröhlichkeit und Musik beim MVL-Vatertag

Foto: S. Gansloser

Endlich schönes Wetter und so zog es viele Leute hinaus ins Freie. Besonders gefreut haben uns die vielen Besucher unserer Vatertagshocketse. Sie genossen den Vatertag bei trockenem Wetter auf Esslingens Höhen bei Essen und Trinken. Die gute Stimmung konnte man überall spüren.

Der musikalische Auftakt der Jugendkapelle unter der Leitung von Selina Weiss war bereits das erste Highlight. Anschließend folgte das bunt gemischte Programm der Stammkapelle unter der Leitung von Hans-Jürgen Tichy. Dank unserer Helfer*innnen, Musiker*innen, Bäcker*innen und der vielen Gäste, wurde diese Hocketse zu einem wunderschönen Tag!

Ein ganz besonders großes Dankschön geht an alle, die am Abend noch beim Abbau mitgewirkt haben. Egal ob Vereinsmitglieder oder Gäste, sehr viele Hände packten mit an! Das war großartig!!!

So waren wir mit dem Abbau am nächsten Tag auch etwas schneller fertig, obwohl wir trotzdem noch ein paar Hände hätten brauchen können!

Falls ihr am Vatertag neugierig auf unsere Jugendkapelle geworden seid, dann schaut vorbei!

Jeden Freitag (außer in den Ferien) von 18:30-19:30 Uhr im Alten Schulhaus, Im Gehren 3/1.

Einfach Anklopfen, Reinkommen und ihr werdet sehen, ihr fühlt euch wohl.

Egal ob Klarinetten, Querflöten, Saxophone, Trompeten, Posaunen, Schlagzeug, etc.

Noch toller als unsere Proben sind unsere Auftritte. Mit ein bisschen Nervenkitzel vor Publikum, ist das Musizieren was ganz anderes, aber mindestens doppelt so toll!

Die nächsten Auftritte der Jugendkapelle sind am Bergfest in Hegensberg, So., 02.07., 11.45-12.15 Uhr,

Schulfest der Grundschule He.-Li. am Sa. 15.07., oder bei unserem Sommerfest am Sa. 29.07.

Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben,

Wir zeigen und erklären dir sehr gerne unsere Instrumente. Auch wenn du mal ein Instrument ausprobieren möchtest, kein Problem!

Kontakt: Jugendleiterin Nadine Schwaiger, n.schwaiger1075@gmail.com.

MVL – Wir sind anders!

www.mv-liebersbronn.de, sowie facebook & instagram