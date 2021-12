Friedenslicht– ein Licht, das alle verbindet

Jedes Jahr machen sich Pfadfinder:innen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht

aus Bethlehem zu sich nach Hause zu bringen. Dabei überwindet das Friedenslicht auf einem über

3.000 Kilometer langen Weg viele Mauern und Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und

Religionen miteinander. Das Friedenslicht symbolisiert ein friedliches und solidarisches Miteinander

und richtet sich an allen Menschen guten Willens. Auch in diesem Jahr haben die Pfadfinder:innen

der DPSG Esslingen das Friedenslicht aus Bethlehem nach Esslingen gebracht.

Am Samstag, 18. Dezember wird das Friedenslicht im Rahmen einer ökumenischen Aktion der

evangelischen und katholischen Kirche und der DPSG Esslingen zwischen 9:30 Uhr und 12:00 Uhr auf

dem Esslinger Wochenmarkt ausgegeben. Das Friedenslicht kann als Kerze mitgenommen werden

oder wir entzünden eine Kerze in Ihrer mitgebrachten Laterne mit dem Friedenslicht.