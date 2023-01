Friedensgebet in der Stadtkirche

Foto: Christoph Bäuerle

Freitags um 12 Uhr unterbrechen die Mittagsglocken der Stadtkirche St. Dionys den Tag. Menschen betreten die Kirche und beten für den Frieden. Frieden in dieser Welt. Frieden in Europa. Frieden aber auch tief in uns selbst. Mancher beginnt so seine Mittagspause, schenkt sich ein paar Momente der Ruhe, des Friedens.

2018 trat der Evangelische Kirchenbezirk Esslingen der weltweiten, ökumenischen Nagelkreuzgemeinschaft bei. Ein „Cross of Nails“ auf dem kleinen Steinaltar im Nordschiff der Stadtkirche erinnert an Bomben, die Deutsche 1940 auf die englische Stadt Coventry warfen. Am 20. September 2019 wurde am Nagelkreuzaltar der Stadtkirche ein erstes Mal die Versöhnungslitanei von Coventry mit dem wiederkehrenden „Father Forgive“ gebetet. Besonders seit Beginn des Ukraine-Kriegs nimmt Pfarrer Christoph Bäuerle bei den Menschen ein großes Bedürfnis wahr, für den Frieden zu beten. Er und Jörg Schubert organisieren mit einem kleinen Team das wöchentliche Nagelkreuzgebet.

Für die etwa 15-minütige Andacht wurde in der Stadtkirchengemeinde eine Liturgie entwickelt mit Liedern, Momenten der Stille und Gebeten. Es ist Raum für eigene Bitten und Nachdenken über das aktuelle Zeitgeschehen. Gemeinsam wird die Versöhnungslitanei am Nagelkreuzaltar gesprochen. Wer möchte, kann am Kerzentisch eine Kerze entzünden und dabei seine persönliche Bitte um Frieden formulieren. Eingeladen sind alle, die mit ihrem Gebet ein Zeichen gegen Gewalt und Krieg setzen wollen, ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit.