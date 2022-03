Foto: Benjamin Spieth

Im Rahmen der musikalischen Abendandachten findet am 13.3.2022 um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Hegensberg-Liebersbronn ein Friedensgebet statt. Die Band VollGas will ein musikalisches Zeichen für den Frieden setzen. Frieden in unserer Welt wünschen wir uns alle. Wie wir Trost und Hoffnung aus unserem Glauben schöpfen können will die Band uns musikalisch nahebringen. Bei Gott können wir Ruhe und Frieden suchen und finden!