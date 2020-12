Frieden auf Erden ist möglich

Foto: DIE LINKE

An Weihnachten gibt es viel zu tun. Wir feiern, stellen festliche Menüs zusammen, freuen uns auf Besuch von Freunden und Familie, beschenken uns gegenseitig. Wir besuchen Konzerte und Gottesdienste. All dies ist normalerweise (wenn uns die Corona-Maßnahmen nicht daran hindern) möglich weil wir hier in Frieden leben.

Seit Jahren führen westliche Staaten unter Führung der USA, der NATO und mit Beteiligung Deutschlands Kriege, auch den sogenannten Krieg gegen den Terror. In den Ländern, in die hinein der Krieg, der staatliche Terror, getragen wird, wie Jugoslawien, Afghanistan, Pakistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen oder Mali zerstört er die Gesellschaften. Mehr als 2 Millionen Menschen sind diesen Kriegen zum Opfer gefallen. Kriege, Freihandel, Konkurrenz um knappe Ressourcen und Folgen der Klimakatastrophe führen zu Leid, Elend und millionenfachen Fluchtbewegungen.

Wir stellen uns gegen die Pläne der NATO, der Bundesregierung und ihrer MdBs für weitere Aufrüstung und Propaganda fürs Militär. Wenn die Regierung von »deutscher Verantwortung in der Welt« spricht, sagen wir: Das muss eine Verantwortung für Abrüstung und friedliche Konfliktlösungen sein. Es ist möglich, Kriege zu beenden und allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Das geht aber nur, wenn konsequent abgerüstet, die Milliarden stattdessen in Menschen und Infrastruktur gesteckt und die Weltwirtschaft gerecht organisiert wird.

Wir wünschen allen Lesern ruhige Tage der Erholung und Besinnung. Allen Menschen, hier in Esslingen und weltweit, wünschen wir, dass sie ihr Leben in Frieden führen können. Damit möge eine der Botschaften von Weihnachten wahr werden: der Friede der Welt kommt nicht aus den Palästen der Herrschenden; er liegt bei den Armen, Ausgestoßenen, Niedrigen und Schwachen. Ihnen wird offenbar, dass sie sich nicht fürchten sollen, sondern Vertrauen, Gemeinschaft und Solidarität entwickeln müssen. Das bewirkt Heil und Heilung.