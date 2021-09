Freitags auf die Strasse, sonntags zur Wahl!

Foto: Esslingen aufs Rad

Immer am dritten Freitag im September feiern wir weltweit den internationalen „Parking Day“. Parkplätze zu Parks machen, das ist der Gedanke. Da kann man spielen, abhängen, sich informieren, Sport treiben oder einfach nur die Weite des städtischen Raums geniessen. In Esslingen war das auf der gesperrten und von Fahrzeugen geräumten Abt-Fulrad-Strasse möglich, von nachmittags bis zum kühlen Abend. Am Freitag, dem 24. September findet der GLOBALE KLIMASTREIK unter dem Motto #ALLEFÜRSKLIMA! statt. In Esslingen rufen die Parents for Future zum Streik auf. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Am Sonntag dann ist Bundestagswahl. Das nächste Jahrzehnt und damit die nächste Legislaturperiode werden entscheidend sein, um die Erderhitzung zu bremsen. Jede noch so kleine Erhöhung der Durchschnittstemperatur verändert das Leben auf dieser Welt massiv, daher müssen wir um jedes Zehntel-Grad kämpfen! Welche Partei ist am ehesten geeignet, den Klimawandel zu stoppen?