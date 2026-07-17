Freifunk in Mettingen

Foto: Freifunk Esslingen

Dank dem Engagement der Quartiersmanagerin, die Spende des Bürgerausschuß Mettingen und dem ehrenamtlichen Einsatz der Freifunk Community Esslingen gibt es im neuen Qaurtierszentrum in Mettingen kostenfreies WIFI pünklich zur Eröffnung am kommenden Sonntag. Die WLAN-Hotspots in drei Stockwerken können von allen Gästen ohne Gebühren, ohne Anmeldung und ohne Passwort einfach genutzt werden.

Freifunk ist das nicht kommerzielle WLAN Netzwerk in Deutschland mit dem auch sie mit wenig Aufwand – egal ob privat oder geschäftlich – einen Hotspot einrichten und so Ihren Gästen, Kunden, Klienten, Patienten oder einfach der Öffentlichkeit einen Zugang zum freien Internet verschaffen können. Interessierte sollten einfach am kommenden Montag ab 18 Uhr im »Makers Inn« in der Küferstraße 46 vorbeischauen.

Sie erfahren alles über das deutschlandweite Freifunknetz, wie es funktioniert und es eingerichtet wird. Gerne dürfen Sie mitwirken, die Freifunk-Idee weiter zu verbreiten. Die ehrenamtlichen Techniker informieren und planen spannende Projekte in und um Esslingen. Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich von der Idee des freien, nicht kommerziellen Internet-Zugangs überzeugen.

Termin: Montag 20.07. ab 18 Uhr im »Makers Inn«, Küferstraße 46

Kontakt: www.freifunk-esslingen.de