Freies WLAN ganz einfach Mo 19.1. 18:00

Foto: Freifunk Community Esslingen

Am kommenden Montag können sie sich wieder über das offene WLAN Netz in Esslingen informieren. Freifunk, das ist Zugang zum Internet ohne Vertrag, ohne Anmeldeseite, ohne Passwort. Die ehrenamtlichen Helfer der Freifunk Community Esslingen zeigen, wie einfach eine solche Installation ist und wie sie sich ganz einfach daran beteiligen können. Viele Orte in Esslingen wie rund um den Schelztorturm sind schon erschlossen und dennoch gibt es zahlreiche WLAN freie Zonen in der Stadt und Umgebung die auf ihre Mithlfe warten..

In Kooperation mit dem Landkreis Esslingen wurden bereits zahlreiche Unterkünfte mit WLAN versorgt. Zusammen mit der Stadt Esslingen erhielt das Forum Esslingen Freifunk. Weitere Bürgerhäuser mit offenem WLAN sind in Planung.

Wenn auch Sie sich für die Idee des freien offnen WLANs also für Freifunk interessieren, dann kommen Sie einfach vorbei und erfahren sie alles über das deutschlandweit einheitliche Freifunknetz, wie es funktioniert und es eingerichtet wird. Sie dürfen auch gerne mitwirken, die Freifunk-Idee weiter zu verbreiten.

Termin: Montag 19.1. ab 18:30 Uhr im »Makers Inn«, Küferstraße 46

Kontakt: www.freifunk-esslingen.de