Freies WLAN ganz einfach Mo 17.02. 18:00

Foto: H.Bode

Sie benötigen einen günstigen, einfachen, freien WLAN-Zugang ohne LOGIN-Seite und Passwort? Ganz egal ob für Gäste, Kunden, Klienten, Patienten oder einfach für alle – dann kann Freifunk ihre Lösung sein.

Informieren sie sich am Montag, 17. Februar um 18 Uhr im »Makers Inn« in der Küferstraße 46. Freifunk ist ein weltweit freies Netzwerk und unterhält auch in Esslingen zahlreiche sichere WLAN-Knoten, die meist von privat oder Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und von jedem ohne Anmeldung gebührenfrei genutzt werden können. Mit wenig Aufwand entsteht durch die nicht-kommerzielle Initiative ein stetig wachendes Netzwerk.

Erfahren Sie alles über das Freifunknetz und wirken auch gerne mit, die Freifunk-Idee weiter zu verbreiten. Ehrenamtliche informieren wie normale WLAN-Router Freifunk-fähig gemacht werden.

Zudem werden spannende Projekte wie neue Freifunk-Standorte für barrierefreies WLAN im öffentlichen Raum geplant (Marktplatz und andere Orte in der Innenstadt, Zollberg).

Durch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Esslingen entstehen regelmäßig neue Freifunk-Standorte, damit auch sozial Benachteiligten der Zugang zum Internet verfügbar ist. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der Idee des freien, nicht kommerziellen WLAN überzeugen.

Kontakt: www.freifunk-esslingen.de