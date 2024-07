Freie Wähler starten engagiert in neue Amtszeit

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Am Montag wurde der neu gewählte Gemeinderat verpflichtet und startet nun in die nächste fünfjährige Amtszeit. Die gewählten Mitglieder der Freien Wähler Gemeinderatsfraktion freuen sich auf die kommenden fünf Jahre und sehen sich gut aufgestellt für die bevorstehenden Herausforderungen.

Einstimmig wurde der Fraktionsvorstand gewählt: Annette Silberhorn-Hemminger wird erneut als Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler aktiv sein während Matthias Vetter als stellvertretender Fraktionsvorsitzender fungiert. Beide vertreten die Freien Wähler im Verwaltungsausschuss. Michael Weinmann und Eberhard Scharpf engagieren sich im neu formierten Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz. Marco Di Pilla und Ulrike Schlecht widmen sich den Themen im ebenfalls neu gebildeten Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales. Das bewährte Team von Ulrike Schlecht und Annette Silberhorn-Hemminger arbeitet wieder im Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung.

„Wir sechs Freie Wähler werden uns mit unserer pragmatischen und sachorientierten Arbeit in den Gemeinderat einbringen. Dabei gilt den Finanzen ein wachsames Auge. Innovativen Ideen sind wir nicht abgeneigt. Vor allem müssen wir in Esslingen auf vielen Feldern endlich Vorankommen – dafür stehen wir ein”, so die Fraktionsvorsitzende Annette Silberhorn-Hemminger. Die Freie Wähler Gemeinderatsfraktion blickt optimistisch in die Zukunft und ist bereit, sich mit vollem Einsatz den vielfältigen Aufgaben und Projekten der kommenden Amtszeit zu widmen.