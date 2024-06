Freie Wähler sagen Danke!

Foto: Freie Wähler Esslingen

Esslingen hat gewählt. Wir Freien Wähler sagen Danke für den Zuspruch, den wir von vielen Wählerinnen und Wählern erhalten haben. Wir sagen Danke für das Vertrauen, dass Sie uns mit Ihrer Stimme gegeben haben. „Mit unserer sachorientierten und pragmatischen Arbeit, die an Lösungen und am Vorankommen interessiert ist, werden wir uns auch zukünftig im neu gewählten Gemeinderat für unsere Stadt und für die Bürgerinnen und Bürger einbringen“, betont Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.

Zwar haben es die Freien Wähler knapp verpasst, ihre Position als drittstärkste Fraktion im Esslinger Gemeinderat zu verteidigen. Doch ist die neu gewählte Fraktion mit Annette Silberhorn-Hemminger, Ulrike Schlecht, Eberhard Scharpf, Marco Di Pilla, Matthias Vetter und Michael Weinmann gut aufgestellt. “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Team, dass aus erfahrenen und neuen Fraktionsmitgliedern besteht. Mit dem vielfältigen Wissen und den Kenntnissen der einzelnen Fraktionsmitglieder können wir eine große Bandbreite abdecken. Eine Bandbreite, die für die Arbeit im Gemeinderat sehr hilfreich ist”, hebt Annette Silberhorn-Hemminger hervor.

Die Freien Wählern bedanken sich bei allen Unterstützern, die im Wahlkampf im Vorder- und Hintergrund mitgemacht haben. Ohne die vielen Engagierten, die maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben, wäre solch ein Wahlkampf nicht stemmbar. Und die Freien Wähler sagen Danke für einen zumeist fairen Wahlkampf und für die vielen guten und interessanten Gespräch, die sie in den letzten Wochen führen durften. Am 22. Juli geht es los, packen wir es an, wir Freien Wähler sind bereit.