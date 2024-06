Freie Wähler fordern Sonnenschutz an Haltestelle

Foto: Freie Wähler Esslingen, A. Silberhorn

Die Freie Wähler Gemeinderatsfraktion sieht einen Sonnen- und Witterungsschutz an der gut frequentierten Bushaltestelle „Hochschule“ (Kiesstraße, nördliche Haltestelle) als dringend erforderlich. Die Haltestelle wird von drei Buslinien bedient und ist nach Süden ausgerichtet. Dies führt insbesondere in den Sommermonaten zu großer Hitze. Die Fahrgäste müssen in der prallen Sonne warten. Schattige Bereiche sind in diesem Abschnitt der Kiesstraße nicht vorhanden, was die Situation zusätzlich verschärft.

„Ein wirksamer Sonnenschutz, der bei Regen auch als Witterungsschutz dient, ist hier dringend notwendig“, betont die Fraktion der Freien Wähler. „Wir wurden mehrfach aus der Bürgerschaft auf dieses Problem hingewiesen. Es braucht eine schnelle und pragmatische Lösung.“

Die Freie Wähler Gemeinderatsfraktion hat daher eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, um zeitnah Abhilfe zu schaffen. In der Anfrage wird nach folgenden Punkten gefragt:

(1) Welche dauerhaften Maßnahmen sind für die Haltestelle „Hochschule“ (nördliche Haltestelle) als Sonnen- und Witterungsschutz geplant? (2) Sollten keine dauerhaften Maßnahmen geplant sein, welche provisorischen Maßnahmen können schnell umgesetzt werden, um die Haltestelle zeitnah mit einem wirksamen Sonnen- und Witterungsschutz auszustatten?

„Haltestellen mit einem wirksamen Sonnen- und Witterungsschutz erhöhen die Attraktivität des ÖPNV“, so die Freien Wähler abschließend. „Eine schnelle Umsetzung ist im Interesse aller Fahrgäste und fördert den öffentlichen Nahverkehr in unserer Stadt.“